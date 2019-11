Zwei Multifunktionslenkräder haben Unbekannte aus zwei Autos der Marke BMW in der Nacht zu Sonntag in Gladbeck gestohlen.

Gladbeck. Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag zwei Autos aufgebrochen. Sie stahlen die Multifunktionslenkräder sowie Geld, Papiere und eine Brille.

Unbekannte stehlen Multifunktionslenkräder aus zwei BMW

Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag zwei Autos aufgebrochen. Die Wagen der Marke BMW waren an der Schachtstraße abgestellt, die Unbekannten schlugen an beiden Fahrzeugen die Fensterscheiben hinten rechts ein und bauten die Multifunktionslenkräder aus, so die Polizei. Aus einem der beiden Autos stahlen sie zudem ein Portemonnaie mit Geld und persönlichen Papieren sowie einen USB-Stick und eine Brille. Hinweise nimmt die Polizei unter 0800/2361111 entgegen.