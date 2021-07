Unbekannte stehlen in Gladbeck Geld und Getränkekisten

Gladbeck. Die Polizei hat die Ermittlungen zu mehreren Einbrüchen in Gladbeck aufgenommen. Zudem wurde ein Auto gestohlen. Um Hinweise wird gebeten.

Bisher Unbekannte drangen am Wochenende in Gladbeck in mehrere Gebäude ein. Beute: Geld, Schmuck – und Getränkekisten. Die Polizei bittet um Hinweise zur Aufklärung der Taten.

Laut Bericht wurde am Samstagnachmittag in einen Kindergarten an der Ringeldorfer Straße eingebrochen. Die Unbekannten stahlen eine Geldkassette samt Inhalt und flüchteten unerkannt.

Am Lindemannweg in Gladbeck wurde ein BMW gestohlen

Fall 2: An der Bottroper Straße in der Stadtmitte verschafften sich zwei Unbekannte am späten Sonntagabend Zutritt in das Außenlager eines Verbrauchermarktes. Ein Zeuge konnte zwei dunkel gekleidete Männer dabei beobachten, wie sie insgesamt vier Getränkekisten entwendeten. Die Täter seien zunächst auf die Bottroper Straße gelaufen und dann in Richtung Sandstraße geflüchtet. Die Polizei: „Allem Anschein nach handelte es sich um Leergut, da die beiden Tatverdächtigen mitsamt der Kisten schnell unterwegs waren.“

Nach Angaben des Zeugen war das Duo dunkel mit Kapuzenpullovern gekleidet. Dabei hatten die Täter jeweils zwei hellblaue Getränkekästen. Nähere Angaben liegen bislang nicht vor.

Zu einem Wohnungseinbruch kam es Freitag zwischen 16.30 Uhr und 21.30 Uhr an der Breukerstraße. Unbekannte drangen in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Sie hebelten die Wohnungstür auf, durchwühlten sämtliche Räume und flüchteten mit Geld und Schmuck. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

In der Zeit von Sonntagabend (22.30 Uhr) bis Montagmorgen (09.45 Uhr) entwendeten bislang Unbekannte einen schwarzen BMW mit Gladbecker Kennzeichen vom Lindemannweg. Auch in diesem Fall gibt es derzeit keine Täterhinweise.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0800 2361 111 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

