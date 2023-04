Unbekannte stehlen in Gladbeck einen vier Meter hohen Baum

Gladbeck. Gerade war eine Linde an der Krugstraße in Gladbeck gepflanzt, da war sie auch schon wieder verschwunden: gestohlen. ZBG bittet um Hinweise.

Gerade noch reckte die junge Linde sich gen Himmel an der Krugstraße in Gladbeck. Und jetzt ist da – nichts. Die Baumscheibe ist ratzekahl. Wurzelwerk, Stamm und Krone, alles ist weg. Unbekannte haben den Baum mit einer Höhe von vier Metern gestohlen. Der materielle Schaden beläuft sich nach Angaben des Zentralen Betriebshofs Gladbeck (ZBG) auf schätzungsweise 1200 Euro. Die Bevölkerung ist aufgerufen, bei der Aufklärung der Tat zu helfen.

Dem Jungbaum waren nur wenige Tage an seinem frisch angestammten Platz vergönnt. Erst in der vorigen Woche gesetzt, wurde bereits am 20. April der Diebstahl entdeckt. Das Verschwinden ruft doch Staunen hervor, denn immerhin wies diese Linde eine Höhe von vier Metern bei 18 Zentimetern Stammumfang auf. Also nichts, was man so eben im Vorbeigehen in einem Jutebeutel verschwinden lassen könnte. Ungefähr zehn Jahre war der Baum alt – oder besser gesagt: jung.

Der ZBG hatte die junge Linde als Ersatz für einen kranken, gefällten Baum an der Krugstraße gepflanzt

Der ZBG hatte ihn als Ersatz für eine gefällte Linde gepflanzt. Dieses ungefähr 60 Jahre alte Exemplar mit einem Stammumfang von 1,95 Meter musste laut Betriebshof wegen Pilzbefalls weichen.

Bei dem Baumbestand an der Krugstraße im Gladbecker Stadtteil Zweckel handelt es sich um eine geschützte Allee, daher hat der ZBG die Untere Naturschutzbehörde in diesen Fall involviert und den Diebstahl zur Anzeige gebracht. Der Betriebshof bittet um Mithilfe der Bevölkerung und ruft Zeugen auf, sich zu melden, falls sie etwas Verdächtiges beobachtet haben. Jegliche sachdienlichen Hinweise sind willkommen.

Übrigens: Wer sich Sorgen um die weiteren alten Bäume an der Krugstraße macht, sei beruhigt. Weitere Fällungen, zum Beispiel wegen Krankheit, sind nach ZBG-Angaben bisher nicht vorgesehen. Leonie Nüfer, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit und Kundenbetreuung, erklärt: „Die Bäume werden regelmäßig kontrolliert.Sollte einer nicht mehr verkehrssicher sein, werden durch unsere Baumkontrolleure geeignete Maßnahmen getroffen.“ Und eben weil an der Krugstraße eine geschützte Allee steht, „werden dort immer Ersatzpflanzungen vorgenommen“.

Kontakt zum ZBG: Wilhelmstraße 61, 0 20 43/99 27 99.

