Unbekannte stehlen in Gladbeck Briefe und Pakete

Gladbeck. Die Polizei meldet einen Einbruch in ein Verteilerzentrum in Gladbeck. Tatort: Bottroper Straße. Die Polizei bittet um Hinweise.

An der Bottroper Straße in Gladbeck verübten Unbekannte in der Nacht zu Dienstag einen schweren Diebstahl. Sie öffneten laut Bericht die Tür zur Lagerhalle eines Verteilerzentrums und entwendeten Briefe sowie Pakete in bislang unbekannter Anzahl.

Die Täter flüchteten unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0800/2361-111 entgegen.

Weitere Berichte und Meldungen aus Gladbeck lesen Sie hier.

Täglich wissen, was in Gladbeck passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gladbeck-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck