Unbekannte stehlen Goldringe aus Wohnung in Gladbeck

Unbekannte sind in Gladbeck in eine Wohnung an der Husmannstraße eingebrochen. Sie stahlen zwei Goldringe und eine EC-Karte.

Unbekannte sind am Dienstagnachmittag in eine Wohnung an der Husmannstraße in Gladbeck eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei haben die Einbrecher zwei Goldringe und eine EC-Karte gestohlen.

Der Einbruch geschah zwischen 16.30 Uhr und 19 Uhr, so die Polizei. Hinweise nimmt die Polizei unter 0800/2361 111 entgegen.

