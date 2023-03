Unbekannte stehlen Geld aus einem parkenden Linienbus

Gladbeck. Die Polizei fahndet nach zwei Dieben. Die Männer sollen eine Geldkassette und Geld aus einem Bus gestohlen haben. Es gibt Fahndungsbilder.

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach zwei Dieben. Es gibt Fahndungsfotos von den Tatverdächtigen. Die beiden Männer sollen am 23. Oktober vergangenen Jahres in Gladbeck in einen verschlossenen, geparkten Linienbus eingestiegen sein. Aus dem Fahrerhaus stahlen sie eine Geldkassette und die Geldbörse des Busfahrers.

Die Polizei fahndet nach diesem Mann. Foto: Polizei

Von den Tatverdächtigen konnten Aufnahmen gemacht werden – und es gibt auch eine Beschreibung der beiden Männer. Der eine Mann hat schwarze Haare, hatte eine schwarze Jacke, eine schwarzes T-Shirt und eine dunkle Kappe auf. Er trug eine silberne Halskette.

Der zweite Tatverdächtige wird als kräftig beschrieben. Er hat ebenfalls schwarze Haare und war dunkel gekleidet. Er trug einen Mund-Nasenschutz.

Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann? Foto: Polizei

Hinweise zu diesem Fall und den beiden Tatverdächtigen nimmt die Polizei entgegen unter der Rufnummer 0800 2361 111.

