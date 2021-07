Unbekannte plündern in einem Gladbecker Café Spielautomaten

Unbekannte drangen in ein Café an der Horster Straße in Gladbeck ein (Symbolbild).

Gladbeck. Unbekannte drangen durch ein auf Kipp stehendes Fenster in ein Gladbecker Café an der Horster Straße ein. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Nacht zu Montag drangen bisher Unbekannte in ein Café an der Horster Straße in Gladbeck ein. Sie verschafften sich Zutritt zu den Räumen im Stadtteil Brauck durch ein auf Kipp stehendes Fenster.

„In dem Gebäude öffneten die Täter drei Geldspielautomaten gewaltsam“, heißt es im Polizeibericht. Die Unbekannten erbeuteten Geld. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Zeugen-Angaben nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0800 2361 111 entgegen.

