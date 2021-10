Unbekannte drangen in ein Restaurant an der Möllerstraße in Gladbeck ein (Symbolbild).

Polizei Unbekannte machen Beute in einem Gladbecker Restaurant

Gladbeck. Unbekannte sind in Gladbeck in ein Restaurant eingedrungen. Die Täter ließen nicht nur Geld mitgehen. Die Polizei nimmt Hinweise zum Einbruch an.

Die Polizei gibt die Tatzeit mit „zwischen Sonntagabend und Dienstagnachmittag“ an. Die Eindringlinge durchsuchten die Räume nach Beute. Schließlich nahmen die Unbekannten Alkoholflaschen, Geld, Dekoration, Kopfhörer und Schlüssel mit. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0800 2361 111 entgegen.

