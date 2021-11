Unbekannte hebeln in Gladbeck einen Milchautomaten auf

Unbekannte haben in Gladbeck und Bottrop Selbstbedienungsautomaten geknackt. Die Polizei ermittelt, ob die Taten in einem Zusammenhang stehen.

Gladbeck/Bottrop. Unbekannte haben in Gladbeck einen Milchautomaten geknackt und Geld erbeutet. Ein ähnlicher Fall ereignete sich in Bottrop. Hinweise erbeten.

Unbekannte haben an der Konrad-Adenauer-Allee in Gladbeck am Mittwochabend einen Milchautomaten geknackt. In Bottrop ereignete sich ein ähnlicher Fall.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei geschah die Tat in Gladbeck gegen 23.40 Uhr. Der oder die unbekannten Täter brachen das Geldfach auf und nahmen die Einnahmen mit. Der Milchautomat steht in einem SB-Laden.

Die Polizei prüft mögliche Zusammenhänge zwischen den Taten

An der Hackfurthstraße in Bottrop wurde zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen in einen SB-Laden eingebrochen. Die Täter hebelten einen Kaffeeautomaten auf und nahmen das Geld heraus. Die Einbrecher versuchten, zwei weitere Automaten aufzubrechen. Das scheiterte aber, so der Bericht.

Zusammenhänge zwischen den beiden Taten können nach Angaben der Polizei derzeit nicht ausgeschlossen werden. Entsprechende Ermittlungen laufen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0800/2361 111 entgegen.

