Unbekannte Einbrecher erbeuten in Gladbeck Tresor mit Geld

Gladbeck. Unbekannte sind in Gladbeck in ein Wohnhaus und eine Firma eingebrochen. Eine Tat wurde vereitelt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu zwei aktuellen Einbrüchen in Gladbeck aufgenommen. Tatorte waren die Hermannstraße und die Hornstraße. Um Hinweise zur Aufklärung dieser Fälle wird gebeten.

Wie die Polizei am Montag mitteilt, sind Unbekannte sind zwischen Freitagmittag und dem frühen Freitagabend (30. Juni) in ein Mehrfamilienhausan der Hermannstraße eingedrungen. „Die unbekannten Täter hebelten die Wohnungstür im ersten Obergeschoss auf und durchsuchten dann – offenbar gezielt – das Schlafzimmer“, so der Bericht. Die Einbrecher stahlen einen Tresor mit Geld und Dokumenten.

Unbekannte sind in der Nacht auf Sonntag (2. Juli), gegen 0.15 Uhr, in eine Firma an der Hornstraße eingebrochen. Die Täter hebelten eine Fensterscheibe auf und gelangten so in eine Halle. Dabei wurde ein Alarm ausgelöst. Möglicherweise hat das die Eindringlinge von weiteren Vorhaben abgehalten. Ob etwas gestohlen wurde, steht nach Angaben der Ermittler bislang nicht fest.

Die Polizei bittet unter 0800/2 36 11 11 um Hinweise.

