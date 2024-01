Unbekannte Einbrecher erbeuten in Gladbeck Schmuck und Uhren

Gladbeck Unbekannte haben kurz vor Ende des Jahres 2023 bei Einbrüchen in Gladbeck noch einmal Beute gemacht. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu zwei Einbrüchen in Gladbeck aufgenommen. Um Hinweise zur Aufklärung der Taten wird gebeten.

Zwischen Freitagnachmittag und Freitagabend wurde in eine Hochparterrewohnung an der Hegestraße eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten laut Polizeibericht ein Fenster – vom Balkon aus – auf und durchsuchten dann sämtliche Räume nach Diebesgut.

Erbeutet wurden Schmuck und Uhren. Die Täter flüchteten über die Balkontür in unbekannte Richtung.

Unbekannte Täter sind zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag an der Straße Grüner Weg in Zweckel in ein Wohnhaus eingebrochen. „Sie versuchten offenbar zuerst, die Terrassentür aufzuhebeln, was aber misslang“, so die Polizei. Anschließend brachen sie ein Fenster zum Esszimmer auf und gelangten so ins Haus. Alle Räume wurden durchsucht, besonders das Schlafzimmer. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar.

Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 0800/2361 111 um Hinweise.

