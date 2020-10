Bislang unbekannte Einbrecher erbeuteten in Gladbeck Geld aus einem Haus an der Horster Straße.

Polizei Unbekannte Einbrecher erbeuten in Gladbeck Geld

Gladbeck. In Gladbeck hebelten Einbrecher ein Fenster in einem Haus an der Horster Straße auf. Die bislang unbekannten Täter erbeuteten Geld.

Bislang unbekannte Täter sind in ein Wohnhaus an der Horster Straße in der Stadtmitte von Gladbeck eingedrungen. Nach jetzigem Kenntnisstand erbeuteten die Einbrecher Geld.

Gladbeck: Die Einbrecher hebelten mit Gewalt ein Fenster auf

Als Tatzeit gibt die Polizei den späten Sonntagnachmittag und Montagmittag an. Laut Bericht hebelten die Täter mit Gewalt ein Fenster im Erdgeschoss auf, um sich Zutritt zu den Räumen zu verschaffen. Die Eindringlinge durchsuchten die Zimmer nach Beute.

Gestohlen wurde offensichtlich Geld. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Nichts verpassen, was in Gladbeck passiert: Hier für den täglichen Gladbeck-Newsletter anmelden.