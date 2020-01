Gladbeck: Einbrecher erbeuten einen Geldwechselautomaten

Gladbeck. Einbrecher haben in Gladbeck die Tür zu einem Ladenlokal aufgehebelt. Sie erbeuteten einen Geldwechselautomaten. Die Polizei bittet um Hinweise.

Bislang Unbekannte sind am Montag gegen 3 Uhr in ein Ladenlokal an der Rockwoolstraße in Gladbeck-Ellinghorst eingedrungen. Die Täter hebelten nach Angaben der Polizei eine Tür auf. Anschließend entwendeten sie einen Geldwechselautomaten und flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise zu den Sachverhalten erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter der Rufnummer 0800 2361 111.