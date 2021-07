Unbekannte durchsuchen Wohnung in Gladbeck

Bislang Unbekannte drangen in eine Wohnung an der Klarastraße in Gladbeck ein.

Gladbeck. Bislang Unbekannte drangen in eine Wohnung an der Klarastraße in Gladbeck ein. Die Polizei bittet um Hinweise zur Aufklärung der Tat.

Bislang Unbekannte drangen in eine Wohnung an der Klarastraße in Gladbeck ein. Die Polizei gibt in ihrem Bericht als Tatzeit die Spanne zwischen Donnerstag, 10 Uhr, und Freitag, 10 Uhr, an.

Die Eindringlinge durchsuchten die Wohnung in dem Mehrfamilienhaus und flüchteten anschließend unerkannt. Nähere Angaben zum möglichen Diebesgut liegen nach Angaben der Polizei nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0800 2361 111 entgegen.

Weitere Berichte und Meldungen aus Gladbeck lesen Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck