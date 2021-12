Unbekannte Diebe erbeuten in Gladbeck Schmuck und Bargeld

Diebe sind am Wochenende in einer Wohnung in einem Haus an der Hügelstraße in Gladbeck eingedrungen (Symbolbild).

Gladbeck. Einbrecher sind in eine Wohnung in Gladbeck eingedrungen. Mit ihrer Beute ergriffen sie die Flucht. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen.

Unbekannte Täter sind in eine Wohnung in einem Haus an der Hügelstraße in Gladbeck eingedrungen. Die Tat passierte am vergangenen Sonntag, irgendwann in der Zeit zwischen 15 Uhr und 23.30 Uhr. Laut Polizei verschafften sich die Einbrecher Einlass, in dem sie ein auf Kipp stehenden Fensters aufhebelten.

In der Wohnung durchsuchten sie sämtliche Räume und stahlen Schmuck und Bargeld. Mit ihrer Beute ergriffen die Täter unerkannt die Flucht. Hinweise zu diesem Fall nimmt die Polizei unter der der Rufnummer 0800 2361 111 entgegen.

