Unbekannte brechen mit verlorenem Schlüssel in Wohnung ein

Unbekannte sind in Gladbeck in eine Wohnung eingebrochen – möglicherweise mit einem zuvor verlorenen Schlüssel.

Gladbeck. Unbekannte sind in Gladbeck in eine Wohnung eingebrochen. Die Bewohnerin hatte ihren Schlüssel kurz zuvor verloren, Einbruchsspuren gab es nicht.

Unbekannte sind in Gladbeck in eine Wohnung eingebrochen, dazu nutzten sie möglicherweise den Schlüssel, den die Bewohnerin kurz vorher verloren hatte. Als die Frau nach Hause kam, sah sie schon von weitem Licht in ihrer Wohnung brennen. Die Polizei konnte keine Einbruchsspuren finden, daher sei es möglich, dass der oder die Täter mit dem verlorenen Schlüssel in die Erdgeschosswohnung gelangten.

Der Einbruch geschah bereits am Freitagnachmittag, wie die Polizei am Montag mitteilt, auf der Allkampstraße. Die Einbrecher durchwühlten die Räume und verschütteten Waschmittel in der Wohnung. Ob etwas gestohlen wurde, ist laut Polizei noch unklar.

Einen weiteren Einbruch gab es auf der Hochstraße in Gladbeck

Die Polizei meldet zudem einen weiteren Einbruch. Auf der Hochstraße sind unbekannte Täter am Samstagabend in ein Wohn- und Geschäftshaus eingebrochen. Die Täter hebelten die Wohnungstür im zweiten Obergeschoss auf und durchsuchten die Räume. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden Bargeld, Schmuck, Uhren, Sonnenbrillen und ein Schlüsselbund gestohlen.

Hinweise zu beiden Einbrüchen nimmt die Polizei unter 0800/2361 111 entgegen.

Weitere Nachrichten aus Gladbeck lesen Sie hier.

Folgen Sie der WAZ Gladbeck auch auf Facebook.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck