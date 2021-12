Unbekannte brechen in Zweckeler Gemeindehaus ein

Gladbeck. Die Polizei ermittelt in zwei aktuellen Einbruchsfällen im Gladbecker Stadtteil Zweckel. Betroffen: eine Gemeinde und Kleingärtner.

Unbekannte sind in der Nacht auf Mittwoch in ein evangelisches Gemeindehaus an der Söllerstraße in Gladbeck eingedrungen. Um ins Gebäude zu gelangen, wurde eine Fensterscheibe eingeschlagen, heißt es im Polizeibericht. Die Täter nahmen das Münzgeld aus einer Spardose mit und flüchteten über das Fenster ins Freie.

Und ein weiterer Einbruchsfall in Zweckel beschäftigt die Polizei: In eine Kleingartenanlage wurde eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen durchsuchten die Täter mindestens zwei Lauben und knackten drei Gartentore.

Zum Diebesgut liegen noch keine Angaben vor. Die Tatzeit liegt zwischen Montagabend und Mittwochmorgen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0800/2361 111 entgegen.

