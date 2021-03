Unbekannte sind am Wochenende in Gladbeck in zwei Wohnungen eingebrochen.

Einbruch Unbekannte brechen in Wohnungen ein und stehlen Schmuck

Gladbeck. In gleich zwei Wohnungen in Gladbeck sind am Wochenende Unbekannte eingebrochen. Sie stahlen Geld und Schmuck und flüchteten.

Unbekannte sind in Gladbeck am Wochenende in zwei Wohnungen eingebrochen. Auf der Agathastraße hebelten Einbrecher zwischen Sonntagnachmittag und Sonntagabend die Balkontür einer Erdgeschosswohnung auf und durchsuchten anschließend die Wohnräume. Sie flüchteten mit Geld und Schmuck.

Auch auf der Hermannstraße sind Unbekannte am Sonntag in eine Wohnung eingebrochen. Auch dort durchsuchten sie die Räume, stahlen Schmuck und flüchteten. Ein Zeuge hatte zwischen Sonntagmittag und Sonntagabend zwei verdächtige Personen im Hausflur bemerkt – noch ist unklar, ob der unbekannte Mann und die unbekannte Frau etwas mit dem Einbruch zu tun haben, so die Polizei. Nach den beiden werde gesucht. Hinweise nimmt die Polizei unter 0800/2361 111 entgegen.