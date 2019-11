Gladbeck. In ein Einfamilienhaus und in eine Wohnung in Gladbeck sind Unbekannte eingebrochen. In einem Fall stahlen sie eine Armbanduhr – und flüchteten.

Unbekannte brechen in Wohnung und Einfamilienhaus ein

Unbekannte haben ein Badezimmerfenster einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Haldenstraße aufgehebelt und sind so in die Wohnung gelangt. Der Einbruch geschah laut Polizei in der Zeit zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 21.15 Uhr. Die Unbekannten durchsuchten die Räume. Ob sie etwas stahlen, ist noch unklar.

Auch an der Lessingstraße gab es einen Einbruch. Dort hebelten Unbekannte am Donnerstag zwischen 16 Uhr und 19.15 Uhr die Kellertür zu einem Einfamilienhaus auf. Sie stahlen eine Armbanduhr. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei unter 0800/2361111 entgegen.