Unbekannte brechen in Schule ein und beschmieren eine Wand

Unbekannte sind in die Regenbogenschule in Gladbeck eingebrochen und haben dort ein Klassenzimmer verwüstet.

Gladbeck In Gladbeck sind Unbekannte in die Regenbogenschule eingebrochen. Die Einbrecher verwüsteten einen Klassenraum der Grundschule.

Unbekannte sind in Gladbeck in die Regenbogenschule an der Bülser Straße eingebrochen. Dazu hebelten sie zwischen Donnerstag um 12 Uhr und Freitag um 15.30 Uhr zwei Fenster der Grundschule auf. Das teilt die Polizei am Montag mit.

Die Einbrecher stahlen nach ersten Erkenntnissen nichts, verwüsteten jedoch einen Schulraum. Sie drehten einen Wasserhahn auf und beschmierten eine Wand mit Farbe, so die Polizei. Sie bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0800/2361 111.

