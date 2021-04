Unbekannte sind am Wochenende in Gladbeck in zwei Wohnungen eingebrochen.

Einbruch Unbekannte brechen in Gladbeck in zwei Wohnungen ein

Gladbeck. In Gladbeck sind Unbekannte in zwei Wohnungen eingebrochen. Aus einer leerstehenden Wohnung stahlen sie einen Fernseher und Haushaltsgeräte.

Unbekannte sind am Wochenende in zwei Wohnungen in Gladbeck eingebrochen. Am Samstag waren Täter in eine zurzeit unbewohnte Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Friedensstraße eingebrochen.

Dazu hebelten sie die Wohnungstür auf und stahlen einen Fernseher sowie Haushaltsgeräte. Die Tat ereignete sich zwischen 20 und 21.35 Uhr, so die Polizei. In der Nacht zu Samstag waren Unbekannte in eine Wohnung an der Wiesmannstraße eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen, so die Polizei. Sie nimmt Hinweise zu den beiden Einbrüchen unter 0800/2361111 entgegen.