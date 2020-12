In Gladbeck sind am Wochenende Unbekannte in eine Kita und in eine Wohnung eingebrochen.

Einbruch Unbekannte brechen in Gladbeck in Kita und Wohnung ein

Gladbeck. Unbekannte sind am Wochenende in einen Kindergarten und in eine Wohnung in Gladbeck eingebrochen. Sie stahlen Geld und flüchteten anschließend.

Unbekannte sind am Wochenende in einen Kindergarten in Gladbeck eingebrochen. Die Unbekannten brachen ein Fenster einer Einrichtung an der Josefstraße auf und gelangten so in die Räume. Sie stahlen Geld und flüchteten.

Unbekannte sind am Samstag zudem in eine Wohnung an der Hegestraße eingebrochen. Dazu schoben sie Rollläden einer Balkontür hoch und hebelten sie anschließend auf. Die Einbrecher durchsuchten die Zimmer. Ob und was sie stahlen, ist noch unklar, so die Polizei.