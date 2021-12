Unbekannte brechen in Gladbeck in eine Werkzeughalle ein

Unbekannte sind in Gladbeck in eine Werkzeughalle eingedrungen. Ein verdächtiges Auto wurde am Tatort gesehen.

Gladbeck. Unbekannte sind in Gladbeck an der Stettiner Straße in eine Werkzeughalle eingedrungen. Der Wachschutz bemerkte ein verdächtiges Auto.

Unbekannte sind in der Nacht zu Montag in eine Werkzeughalle an der Stettiner Straße in Gladbeck eingebrochen. Die Polizei gibt die Tatzeit mit etwa 1.15 Uhr an. Der Wachschutz erkannte ein verdächtiges Auto.

Die Täter hatten versucht, die Zugangstür des Friedhofverwaltungsgebäudes aufzuhebeln. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Laut Polizeibericht konnte der alarmierte Wachschutz auf dem Parkplatz ein verdächtiges Auto, besetzt mit zwei Personen, erkennen.

Nähere Angaben liegen derzeit nicht vor. Die Fluchtrichtung ist ebenfalls unbekannt.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0800 2361 111 entgegen.

