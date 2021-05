Unbekannte sind in Gladbeck in eine Teestube eingebrochen. Das meldet die Polizei.

Einbruch Unbekannte brechen in Gladbeck in eine Teestube ein

Gladbeck. Unbekannte sind auf der Landstraße in Butendorf in eine Teestube eingebrochen. Im Gebäude brachen die Täter zudem einen Spielautomaten auf.

Unbekannte sind auf der Landstraße in Gladbeck-Butendorf in eine Teestube eingebrochen. Durch eine Seitentür kamen die Einbrecher in das Gebäude und brachen dort einen Spielautomaten auf. Gestohlen wurde offensichtlich nichts, so die Polizei.

Der Einbruch ist am Freitagnachmittag aufgefallen, die Tat selbst muss zwischen Dienstagnachmittag (25. Mai) und Freitagmittag passiert sein. Hinweise nimmt die Polizei unter 0800/2361 111 entgegen.

