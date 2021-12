Polizei Unbekannte brechen in Gladbeck in eine Doppelhaushälfte ein

Gladbeck. Unbekannte Eindringlinge hebelten in Gladbeck eine Terrassentür auf und durchsuchten Räume nach Beute. Tatort: die Charlottenstraße.

Bislang Unbekannte sind, wie die Polizei am Dienstag meldet, in ein Gebäude an der Charlottenstraße in Gladbeck eingedrungen. Die Täter durchsuchten mehrere Zimmer nach Beute.

Der Einbruch ereignete sich laut Bericht in der Zeit von Sonntag,14 Uhr, bis Montag, 0.30 Uhr. Um sich Zutritt zu der Doppelhaushälfte zu verschaffen, hebelten die Unbekannten eine Terrassentür auf. Nach bisherigen Erkenntnissen machten die Einbrecher jedoch keine Beute.

