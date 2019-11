In ein Haus an der Charlottenstraße sind im Laufe der vergangenen Woche Unbekannte eingebrochen.

Einbruch Unbekannte brechen in Gladbeck in ein Wohnhaus ein

Gladbeck.

Im Verlauf der vergangenen Woche, seit vergangenen Montag, haben Unbekannte eine Kellertür zu einem Einfamilienhaus an der Charlottenstraße aufgehebelt. Der Einbruch war am gestrigen Montag bemerkt worden, so die Polizei. Die Einbrecher durchsuchten die Wohnräume, Angaben zur Beute konnten noch nicht gemacht werden.

An der Ortelsburger Straße haben zudem Unbekannte in der Nacht zu Dienstag ein festeingebautes Navigationssystem aus einem geparkten BMW gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei unter 0800/2361111 entgegen.