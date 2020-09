Unbekannte sind in Gladbeck in ein Ladenlokal am Krusenkamp eingebrochen.

Einbruch Unbekannte brechen in Gladbeck in ein Ladenlokal ein

Gladbeck. Unbekannte sind in Gladbeck in ein Ladenlokal eingebrochen. Über ein Fenster in einem Lichtschacht gelangten die Einbrecher in das Gebäude.

Unbekannte sind zwischen Sonntagnachmittag und Sonntagnacht in ein Ladenlokal an der Straße Krusenkamp in Gladbeck eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, waren die Einbrecher über eine aufgehebelte Tür in die Räume gelangt, zuvor hatten sie sich über ein Fenster in einem Lichtschacht Zugang zum Treppenhaus des Gebäudes verschafft.

In dem Ladenlokal durchsuchten die Einbrecher die Räume, was und ob sie etwas stahlen, ist noch unklar. Hinweise nimmt die Polizei unter 0800/2361111 entgegen.