Gladbeck. Eine Unbekannte hat in Gladbeck eine Frau auf dem Parkplatz eines Supermarktes angefahren. Anschließend flüchtete sie nach einem kurzen Gespräch.

Auf einem Supermarkt-Parkplatz in Gladbeck hat eine unbekannte Frau eine 65-Jährige angefahren. Gegen 12 Uhr am Montag touchierte die Unbekannte mit ihrem Wagen die Gladbeckerin. Diese stürzte und verletzte sich leicht. Die Autofahrerin flüchtete anschließend nach einem kurzen Gespräch von der Unfallstelle, so die Polizei am Dienstag.