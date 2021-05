Umweltsünder entsorgt Baumaterialien im Wald in Gladbeck

Mehrere Säcke mit Baumaterialien wurden in dem kleinen Wäldchen am Bernskamp abgeladen. Der Verursacher konnte jetzt ermittelt werden.

Gladbeck. Umweltsünder geschnappt: Dank der Hinweise von Bürgern ist der Verursacher einer wilden Müllkippe ermittelt. ZBG: Hinweise immer erwünscht!

Leider kommt es auch in Gladbeck immer wieder vor, dass Menschen ihre Abfälle und Sperrmüll irgendwo illegal in der Natur entsorgen. Ein Verursacher einer solchen wilden Müllkippe konnte jetzt ermittelt werden.

Die Baumaterialien lagen in dem kleinen Wald am Bernskamp in Gladbeck

In dem kleinen Wäldchen am Bernskamp, in der Nähe der städtischen Musikschule, waren in der vergangenen Woche mehrere Säcke mit Baumaterialien einfach in den Wald geworfen worden. Gladbecker Bürger, so der Zentrale Betriebshof, konnten zum Glück Hinweise auf den Verursacher geben. Tatsächlich konnte der Umweltsünder daraufhin auch ausfindig gemacht werden. Der ZBG hat ein Verfahren gegen den Verursacher eingeleitet, den nun empfindliches Bußgeld erwartet.

Um den illegalen Abfallablagerungen in Gladbeck entgegenzuwirken, sind die Mitarbeiter vom ZBG immer auch auf Informationen aus der Bevölkerung angewiesen. Gladbecker sollten sich deshalb nicht scheuen, Beobachtungen und Hinweise auf Verursacher solcher wilden Müllkippe auch weiterzugeben. Diese nimmt der ZBG unter der Rufnummer 02043 / 992799 oder per Mail an zbg@zb-gladbeck.de entgegen. Auch die Gladbeck-App kann dafür genutzt werden.

