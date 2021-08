„Umsonst & draußen“: Event steigt unter Corona-Bedingungen

Gladbeck. Am Rathaus in Gladbeck findet am 13. März das beliebte Open-Air-Musikevent „Umsonst & draußen“ statt. Es gibt aber etliche Corona-Beschränkungen.

Trotz Corona – „Umsonst und draußen“, die beliebte Open-Air-Veranstaltung am Rathaus in Gladbeck, geht am Freitag, 13. August, 18 bis 22 Uhr, wieder an den Start. Allerdings findet das Live-Event mit den Bands „The Poor Boys und Girls“ und „Migenda & Friends“ unter entsprechenden Pandemie-Bedingungen statt. Immerhin: Erstmals gibt es anlässlich der Veranstaltung einen kostenlosen ÖPNV-Tag in Gladbeck.

„Das ist eine gute Gelegenheit, das Auto stehen zu lassen und ganz entspannt mit dem Bus in die Innenstadt zu fahren“, freut sich Bürgermeisterin Bettina Weist Das Serviceangebot gilt am Freitag ganztägig für alle Verkehrsbetriebe im gesamten Gladbecker Stadtgebiet. Die Verwaltung greift damit übrigens eine Idee der ABD-Ratsfraktion aus den letzten Etatberatungen auf.

Zugang nur mit Ticket – das gibt’s per Mail vom Kulturamt in Gladbeck

„Rainer Migenda & Friends“ treten erneut beim Event „Umsonst & draußen“ am 13. August am Rathaus auf – wie hier im Jahr 2016. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Wer bei „Umsonst & draußen“ dabei sein möchte, muss sich allerdings vorab ein Ticket beim Kulturamt der Stadt Gladbeck sichern: Anmeldungen können per E-Mail an annette.becker@stadt-gladbeck.de gesendet werden. Zum Zwecke der Rückverfolgbarkeit werden die vollständigen Kontaktdaten aller Gäste, einschließlich der E-Mail-Adresse und Mobilnummer, benötigt. Das kostenfreie Ticket zur Veranstaltung wird im Gegenzug verschickt, so die Stadt.

Der Konzerteinlass ist ab 17 Uhr: Neben den Eintrittstickets und dem Personalausweis ist auch der Test- oder Immunisierungsnachweis vorzulegen. Der Veranstalter hat dazu ein zusätzliches Schnelltest-Angebot im DRK-Beratungszentrum, Bottroper Straße 6, organisiert (16.30 bis 20 Uhr). Beim Einlass und auf dem gesamten Gelände gelten die vorgeschriebenen Abstands- und Hygienevorschriften. Die Gäste werden ausdrücklich gebeten, nach dem Einlass zügig ihre zugewiesenen Sitzplätze einzunehmen. Der Willy-Brandt-Platz ist wegen der Veranstaltung von Freitag, 13. August, 6 Uhr, bis Samstag, 14. August, 6 Uhr, für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt.

Die Stadt sucht für einen Film Fotos aus 15 Jahren „Umsonst & draußen“

Ab 17 Uhr steht auch ein kleines Cateringangebot zur Verfügung: Die Getränkeversorgung übernimmt Feierabendmarkt-Organisator Martin Fries, die „Good Food People“ ist mit ihrem Food-Truck vor Ort und Tino Kleymann bietet seine „Pommes-Currywurst-Schale“ an. Eigene Speisen und Getränke dürfen nicht mitgebracht werden.

Erstmals wird in diesem Jahr das Festival ganztägig von einem Kamerateam begleitet. Der Film ist in der Folgewoche auf dem You-Tube-Kanal der Stadt Gladbeck zu sehen. Als Einspieler werden dafür die schönsten Erinnerungsfotos aus 15 Jahren „Umsonst & Draußen“ gesucht. Sie können (mit Hinweis auf das Jahr) per E-Mail an anke.nienhaus@stadt-gladbeck.de geschickt werden.

Täglich wissen, was in Gladbeck passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gladbeck-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck