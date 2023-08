Umsonst & draußen: Dahin geht die Zeitreise vor dem Rathaus

Das „Umsonst & Draußen“-Musikfestival auf dem Willy-Brandt-Platz in Gladbeck lockt jedes Jahr viele Besucher an.

Gladbeck. Freitag ist es endlich wieder soweit: Das „Umsonst & Draußen“-Musikfestival steht an. Welche Musiker auftreten und ab wann es losgeht.

Umsonst & Draußen: Das Musikfestival auf dem Willy-Brandt-Platz in Gladbeck findet am 11. August statt. Das Motto dieses Jahr lautet: „Back to the 80s“. Beginn der Veranstaltung ist um 18 Uhr.

Bereits zum 18. Mal verwandelt sich der Rathausplatz von Gladbeck in die Kulisse von „Umsonst & Draußen“. Getreu dem Konzept „Zeitreise zurück in die Achtziger“ werden Klassiker des Jahrzehnts gespielt. Den Auftakt macht um 18 Uhr das „Duo Gastspiel“. Die Musiker aus Recklinghausen präsentieren ihre eigenen Interpretationen bekannter Songs aus den Achtzigern.

Welche Band das Gladbecker Festival am Abend abrundet

Im Anschluss treten die „Street Kings“ aus Dortmund auf. Die fünf Vollblutmusiker der Coverband reisen mit handgemachten 80er-Sounds quer durch alle Genres für Party-Atmosphäre. Mitsingen und mittanzen ist ausdrücklich erwünscht.

Der letzte Live-Block am Abend des „Umsonst & Draußen“-Festivals ist wieder für „Migenda & Friends“ reserviert. Die Gladbecker Kultband ist im Programm fest verankert und soll die Stimmung noch mal richtig aufheizen. Der Eintritt für „Umsonst & Draußen“ ist wie jedes Jahr selbstredend kostenlos, für die Verköstigung ist der Feierabendmarkt zuständig.

