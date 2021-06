Umsonst & Draußen: Bilder für eine Fotostrecke gesucht

So schön war die Party „Umsonst & Draußen“ im August 2017 – also lange vor Corona!

Gladbeck. Die gute Nachricht: Das Festival „Umsonst & Draußen“ findet auch in diesem Jahr in Gladbeck statt. An alle Fans richtet die Stadt eine Bitte.

Der Sommer steht vor der Tür und damit laufen normalerweise auch die Vorbereitungen für alle Open-Air-Veranstaltungen der Saison in Gladbeck auf Hochtouren. Für einen Festivalfilm sucht die Stadt nun noch zusätzlich Fotos der Events aus den letzten 15 Jahren.

„Umsonst & Draußen“ wird in Gladbeck als Sitzplatz-Konzert stattfinden

Die gute Nachricht vorweg: Gladbecks beliebtes Musikfestival „Umsonst & Draußen“ wird am Freitag, 13. August, um 18 Uhr auf dem Willy-Brandt-Platz als Sitzplatz-Konzert stattfinden. Besucherinnen und Besucher können sich ab Anfang Juli ein Zugangsticket buchen. Weitere Details zum genauen Ablauf wird noch geben.

Fest steht auf jeden Fall schon, dass das Festival diesmal ganztägig von einem Kamerateam begleitet wird. Der Beitrag steht dann ab der Folgewoche auf dem YouTube-Kanal der Stadt Gladbeck zur Verfügung. Als Einspieler werden die schönsten Erinnerungsfotos aus 15 Jahren „Umsonst & Draußen“ gesucht. Es ist also höchste Zeit, die Festplatten und Fotoalben zu durchsuchen, und die Schnappschüsse mit allen Fans der Veranstaltung zu teilen. Wer mitmachen möchte, kann die Digitalfotos per Mail an anke.nienhaus@stadt-gladbeck.de senden.

Die Bilder sollten mit einer kurzen Beschreibung und dem Veranstaltungsjahr versehen werden, sowie technisch einwandfrei im JPG- oder PNG-Format (Auflösung 300dpi) sein und zur öffentlichen Nutzung durch Dritte freigeben werden.

