Umsonst & draußen: Bands rocken vor dem Rathaus Gladbeck

Gladbeck. Das Mini-Festival „Umsonst & Draußen“ geht in Gladbeck am 5. August über die Bühne. Musik-Fans erwartet ein bunter Sound-Mix vor dem Rathaus.

Unter dem Motto „Let´s get this party started!“ geht am Freitag, 5. August, das Musikfestival„Umsonst & Draußen 2022“ in Gladbeck vor dem Rathaus über die Bühne. Beginn ist um 18 Uhr.

Für die 17. Auflage des Events werden Kult-Bands auf dem Willy-Brandt-Platz auftreten. „Die Krönung“, „QuerfeldBeat“ und „Migenda & Friends“ wollen gute Laune verbreiten.

Musik-Fans in Gladbeck erwartet ein Mix verschiedener Genres

Das Beste aus den Rocktiteln der 70er, 80er und 90er Jahre und den einen oder anderen aktuellen Hit interpretiert die Cover-Band „Die Krönung“ aus Münster. Für mitreißende Musik steht auch der nächste Act: „QuerfeldBeat“. Die Band präsentiert eine Musik-Mischung aus Rock, Pop, Schlager, Disco, Deutschrock, Neue Deutsche Welle, Greatest Hits und Evergreens sowie Saxophon- und Gitarrensolos – eben Songs querbeet.

Der letzte Live-Block bei „Umsonst & Draußen“ gehört Migenda & Friends. Die Gladbecker Kult-Band hat sich bereits in den Vorjahren als ein echter Partygarant erwiesen, der sein Publikum schwungvoll unterhält. Wenn Rainer Migenda dann um 24 Uhr das Lied „Gute Nacht, Freunde“ anstimmt, neigt sich das Festival seinem Ende zu. Es wird Zeit zu gehen.

Der Eintritt ist wie immer frei. Verschiedene Anbieter des Feierabendmarktes (bereits ab 16 Uhr) sowie Getränke Kopatz und Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, Löschzug Zweckel, haben Stärkung in petto und mixen Cocktails.

