Umfrage: Hier gehen Gladbecker am liebsten frühstücken

Gladbeck. Eine Umfrage auf Facebook zeigt, wo Gladbecker gerne frühstücken gehen. Platz eins überrascht ebenso wie ein Café, das es noch gar nicht gibt.

Von ausgefallen orientalisch bis klassisch deutsch: Vor wenigen Tagen haben wir sechs Cafés in Gladbeck vorgestellt, in denen ein vielfältiges Frühstücksangebot auf die Kunden wartet. Auf Facebook gab es auf die Frage, wo unsere Leser am liebsten frühstücken gehen, zahlreiche Kommentare, die wir ausgewertet haben. Überraschender Spitzenreiter ist ein Lokal, welches wir in der ersten Auflistung gar nicht vorgestellt hatten.

Beliebtestes Frühstückscafé in Gladbeck ist das Rathauscafé „Schwarte“

Die größte Zustimmung unter den Lesern erhält der Kommentar von Sigrid Marwig: „Mein Café in der Stadtmitte oder das Café 1919“ – und auch die mehr als 40 weiteren Kommentare unter unserem Beitrag bestätigen, dass diese beiden Gladbecker Lokale zum Frühstücken besonders beliebt sind. Das Café Schwarte am Willy-Brandt-Platz hat dabei knapp die Nase vorne, 13 Menschen stimmten zu, dass sie hier am liebsten frühstücken gehen. Rosi Symannek empfiehlt: „Café Schwarte, am liebsten das Kaiser-Frühstück“. Dieses besteht unter anderem aus frischem Lachs, hausgemachter Konfitüre und Quark, einer großen Aufschnittplatte sowie Rührei.

Zwölf Menschen sind der Meinung, dass es im „Rentfort Lokal 1919“ das beste Frühstück gibt. Besonders gelobt wird der leckere Kaffee und der selbstgebackene Kuchen. Café-Besitzer Frank Hellmich kann sich dabei gleich doppelt freuen, das ebenfalls von ihm geführte „Mein Café“ auf der Lambertistraße belegt in unserer Auswertung Platz drei.

Café Extrablatt erfreut sich großer Beliebtheit – obwohl es noch gar nicht eröffnet ist

Ebenfalls in Gladbeck beliebt: das „Café Alessio“ im Citycenter, die Bäckerei „Zimmermann“ auf der Horster Straße 90 und – huch – das Café Extrablatt. Letzteres gibt es in Gladbeck noch gar nicht, die Eröffnung der beliebten Kette ist im ehemaligen Möbelhaus Niessing erst für Ende 2024 oder Anfang 2025 geplant. Dennoch ist sich Leserin Katja Bec sicher: „Ich freue mich auf die Café-Extrablatt-Filiale, die ja Ende nächsten Jahres öffnen soll“ – und erhält dafür viel Zustimmung unter dem Kommentar.

Und noch ein Ort ist unter Gladbeckern zum Frühstücken besonders beliebt: „Zuhause“, wie gleich mehrere Facebook-Nutzer kommentieren. Dort sei es schön ruhig und ungestört. Viele Gladbecker müssen also gar nicht das Haus verlassen, um es sich bei einem leckeren Frühstück gut gehen zu lassen.

