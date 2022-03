Endlich vereint: Thorsten Rottmann (l.) hat seine Schwägerin Lesia Teliuk (m.) mit ihren Kindern Taras und Ivanka aus der Ukraine am Wochenende von der polnischen Grenze abgeholt. Hier stehen sie mit Rottmanns Ehefrau Mariia, die Tochter Lea Sophie auf dem Am hält, am Dienstag in der Gladbecker Fußgängerzone.