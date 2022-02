Ukraine-Krieg: Gladbecker und Bottroper helfen Geflüchteten

Gladbeck/Bottrop. Ein Bus von Urban-Reisen mit Spenden für Geflüchtete aus der Ukraine ist unterwegs. So geht die große Hilfsaktion in Gladbeck jetzt weiter.

Von dieser Spendenbereitschaft kann man einfach nur überwältigt sein. Das Busunternehmen Urban-Reisen hatte am Wochenende dazu aufgerufen, den Menschen aus der Ukraine zu helfen. Der Aufruf verbreitete sich im Internet so rasend schnell wie ein Lauffeuer. Mit dem Erfolg, dass allein auf dem Betriebshof in Gladbeck acht Gelenkbusse mit Spenden für die Kriegsflüchtlinge beladen worden sind. Und in Bottrop auf dem Urban-Betriebshof an der Batenbrockstraße haben sich ganz ähnliche Szene abgespielt.

Ein Bus von Urban-Reisen ist schon mit Spenden unterwegs

Ein Bus des Unternehmens, bis oben vollgepackt mit Lebensmitteln, Kleidung und Spielzeug ist am frühen Montagmorgen bereits nach Polen losgefahren. An der Grenze zur Ukraine sollen die Spenden abgeladen und verteilt werden. Zurück ins Ruhrgebiet geht es dann mit den Menschen, meist Frauen und Kindern, die sich vor dem russischen Angriffskrieg in ihrem Heimatland ins polnische Grenzgebiet in Sicherheit bringen konnten.

Lesen Sie auch

Kristin Czowalla, die bei Urban-Reisen in Gladbeck arbeitet, kann immer noch nicht richtig fassen, was sich da seit Samstag am Betriebshof des Unternehmens an der Hornstraße abgespielt hat. „Begonnen hat alles mit einem Spendenaufruf unseres Geschäftsführers in einer Whatsapp-Gruppe. Der ist dann auch in Gruppen auf Facebook und auf Instagram gepostet worden.“ Was die Mitarbeiter des Unternehmens seitdem erleben, ist eine riesige Welle der Hilfsbereitschaft von Menschen aus Gladbeck, Bottrop und den Nachbarstädten.

Auf dem Weg aus Polen zurück ins Ruhrgebiet nehmen die Busse Geflüchtete mit

In großen blauen Säcken, Kartons und Koffern wurden die Spenden auf den Betriebshöfen des Unternehmens abgeladen. „Schon Samstagnachmittag war bei uns auf dem Hof kein Durchkommen mehr“, so Kristin Czowalla. Was aber nicht bedeutet, dass die Aktion damit beendet ist. Ganz im Gegenteil. Nun will das Unternehmen zusätzlich noch Busse und auch Lkw anmieten, um weitere Fahrten mit Hilfsgütern nach Polen starten zu können. Die Busse sollen dann auf der Rückfahrt immer auch Geflüchtete mit ins Ruhrgebiet nehmen. Darüber hinaus hat Urban-Reisen ein Spendenkonto (siehe Infokasten) eingerichtet, damit die Hilfsaktion weitergehen kann.

Zwei Spendenkonten Wer die Hilfsaktion des Reiseunternehmens Urban für die Menschen aus der Ukraine unterstützen möchte, hier die Bankverbindung für das Spendenkonto: Urban-Reisen, Volksbank Ruhr Mitte, DE32 4226 0001 0000 6699 00, Stichwort: Ukraine Hilfe. Auch die Stadt Gladbeck hat ein Spendenkonto eingerichtet: DE63 4245 0040 0000 0000 34 (Stichwort „Ukraine“). Für die gebündelten Hilfsangebote aber auch für alle Anfrage von Bürgerinnen und Bürgern zu möglichen Hilfen hat die Stadt zudem die Mailadresseukraine@stadt-gladbeck.de eingerichtet.

Die Gelenkbusse mit den Sachspenden, die allein am vergangenen Wochenende zusammen gekommen sind, stehen mittlerweile in einer angemieteten Halle in Oberhausen. Dort werden die Sachen sortiert und gelagert, bis es dann an den Weitertransport geht. Auch an die Unterbringung der Menschen aus der Ukraine, die von jetzt auf gleich alles zurücklassen mussten, um sich vor den Angriffen in Sicherheit zu bringen, hat das Unternehmen gedacht. Es gibt eine Liste mit Privatleuten, so Kristin Czowalla, die sich spontan bereiterklärt haben, die Geflüchteten aufzunehmen.

Auch die Stadt Gladbeck hat ein Spendenkonto eingerichtet

Auch die Stadt Gladbeck hat ein Spendenkonto für die Ukraine-Hilfe eingerichtet (Infokasten). Zudem wird daran gearbeitet, alle Hilfsangebote an zentraler Stelle zu bündeln. Dienstagabend findet um 18 Uhr eine große Friedenskundgebung vor dem Gladbecker Rathaus statt. Es wird mehrere Reden von Teilnehmenden geben. Das Rathaus wird in den Farben der Ukraine angestrahlt. Motto: Gladbeck für den Frieden – #standwithukraine.

++ Folgen Sie der WAZ Gladbeck auch auf Facebook! ++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck