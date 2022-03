Ukraine-Flüchtlinge: SPD Gladbeck sammelt Sachspenden

Die SPD Gladbeck will Kriegs-Flüchtlingen aus der Ukraine helfen und bringt unter anderem Sachspenden an die Grenze. Hier ein Bild vom Grenzübergang in Medyka.

Gladbeck. SPD-Ortsvereine Brauck, Butendorf und Rosenhügel in Gladbeck wollen Kriegs-Flüchtlingen aus der Ukraine helfen. So können sich Bürger beteiligen.

„Wir wollen unseren Beitrag zur Ukraine-Hilfe leisten“, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der SPD Gladbeck Brauck, Butendorf und Rosenhügel. Die Ortsvereine wollen am Freitag darüber beraten, wie auch sie weitere Hilfen für Kriegs-Flüchtlinge aus der Ukraine im Detail organisieren können.

„Wir prüfen gerade einen eigenen Transport zur ukrainischen Grenze zu organisieren, um Sachspenden dorthin zu bringen. Auf dem Rückweg würden wir dann Geflüchtete nach Deutschland mitnehmen um sie so in Sicherheit zu bringen“, sagt der Butendorfer SPD-Vorsitzende Michael Hübner.

SPD Gladbeck ruft zu Sachspenden auf

Für die Ukraine-Hilfsaktion in Gladbeck sammeln die SPD Ortsvereine am kommenden Sonntag, 6. März von 11 Uhr bis 16 Uhr Sachspenden. Bürgerinnen und Bürger können diese in Brauck im Kurt-Löwenstein-Haus an der Roßheidestraße 212, im Butendorfer Bürgertreff an der Landstraße / Ecke Ulmenstraße oder in Rosenhügel im Heinrich-Weidemeier-Haus am Dahlmannsweg 24a abgeben.

Es werden folgende Dinge benötigt: