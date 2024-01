Übersicht: Die Auswirkungen des Bahnstreiks auf Gladbeck

In der Nacht zu Donnerstag legen die Lokführer wieder ihre Arbeit nieder.

Gladbeck Ab Donnerstagmorgen, 2 Uhr, streiken die Lokführer. Das hat Auswirkungen vor Ort, teilweise steuern ersatzweise Busse Gladbecks Bahnhöfe an.

Der Tarifstreit zwischen Bahn und Lokführergewerkschaft GDL gehen in die nächste Runde. Die Gewerkschaft hat ihre Mitglieder erneut zum Warnstreik aufgerufen. Ab Donnerstagmorgen, 2 Uhr, sollen sie ihre Arbeit niederlegen. Erst am Freitag, 12. Januar, um 12 Uhr sollen die Lokführer ihre Arbeit wieder aufnehmen. Die Auswirkungen des Streiks werden auch an den Gladbecker Bahnhöfen und Haltepunkten zu merken sein. Auf einigen Strecken ist zumindest teilweise ein Schienenersatzverkehr geplant. Eine Übersicht.

Die Linie S 9

Die S-Bahn-Linie 9 verkehrt üblicherweise zwischen Recklinghausen und Hagen. Auf diesem Weg hält sie auch in Gladbeck West. Während des Streiks ist ein Schienenersatzverkehr eingerichtet – zum einen auf dem Teilstück zwischen Gladbeck West und Haltern bzw. Recklinghausen, zum anderen zwischen Wuppertal-Vohwinkel und Essen Hbf.

Die Linie RE 14

Der Regional-Express 14 verbindet Essen mit Borken bzw. Coesfeld. Die Strecke führt über Gladbeck West und Gladbeck Zweckel. Während des Streiks fallen die Züge aus, allerdings verkehren ersatzweise Busse, so die Mitteilung der Rhein-Ruhr-Bahn, die die Linie bedient.

Die Line RB 43

Die Regionalbahn 43 verbindet Dortmund Hauptbahnhof mit Dorsten. Dabei hält sie auch in Gladbeck-Zweckel und Gladbeck-Ost. Während Streiks gibt es laut Auskunft einen Ersatzverkehr zwischen Gladbeck West und Wanne-Eickel Hbf.

Alle aktuellen Informationen für alle Linien sind auch abrufbar im Internet unter: www.zuginfo.nrw

