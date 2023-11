Überflutung und Leitungsdefekt: Feuerwehr Gladbeck rückt aus

Gladbeck. Heftiger Regen führte dazu, dass Wasser auf einer Straße in Gladbeck nicht abfloss. Die Feuerwehr rückte aus. Das war nicht der einzige Einsatz.

Während eines Brandeinsatzes an der Weberstraßein Zweckel am Freitag (3. November) musste auch die Freiwillige Feuerwehr Gladbeck ausrücken. Der Paralleleinsatz an der Sandstraße wurde um kurz vor Mitternacht gemeldet. Und das war nicht der einzige Fall, ausgelöst durch Wasser, in dem die Kräfte am Wochenende auf den Plan gerufen wurden.

Durch Regenfälle kam es am Sonntag (5. November) auf der Konrad-Adenauer-Allee im Bereich unter der Eisenbahnbrücke zu einer Überflutung der Fahrbahn. Grund: Die Abläufe waren verstopft. Der Alarm ging um 1.24 Uhr bei der Feuerwehr Gladbeck ein. Sie berichtet: „Die Abläufe wurden wieder geöffnet, sodass das Wasser wieder abfließen konnte.“

Die Freiwillige Feuerwehr – Löschzug 45, Brauck – wurde am Freitag (3. November) alarmiert, weil in einem Wohn-und Geschäftsgebäude an der Sandstraße Wasser aus einer defekten Leitung austrat. Die Einsatzkräfte stoppten dies, indem sie das Wasser abstellten.

