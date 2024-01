Überflutete Bundesstraße: B224 in Gladbeck wieder frei

Wegen des Regens hatte sich in einer Senke der Bundesstraße 224 in Gladbeck Wasser gesammelt.

Gladbeck Wegen des Dauerregens musste ein Fahrstreifen der B224 in Gladbeck gesperrt werden. Nun hat Straßen NRW das Problem beseitigt.

Die Sperrung des Fahrstreifens der B224 in Gladbeck ist aufgehoben. Das teilt der Landesbetrieb Straßen NRW mit. Weil sich aufgrund des Dauerregens der vergangenen Wochen in einer Fahrbahnsenke Wasser gesammelt hatte und nicht mehr abgeflossen war, musste der Landesbetrieb am Mittwoch einen Fahrstreifen in Fahrtrichtung Gelsenkirchen sperren. Die Folge: Der Verkehr konnte nur noch einspurig in Richtung A 52 fließen.

Das Wasser hatte sich in Höhe des Gladbecker Freibads gesammelt. Zunächst war man beim Landesbetrieb optimistisch, plante die Straße bereits am Donnerstag in der Früh wieder freizugeben. Die Hoffnung war, mit einem Bagger einen Ablauf für das Wasser zu schaffen. Letztlich war es dann aber wohl doch nicht so einfach, wie zuvor gedacht. Stattdessen musste ein Anschluss an eine Entwässerungslösung hergestellt werden.

