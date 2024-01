Gladbeck In Gladbeck ist Sonntagmorgen eine Spielhalle an der Hochstraße überfallen worden. Die beiden Täter flüchteten mit ihrer Beute. Zeugen gesucht.

In Gladbeck ist am Sonntagmorgen die Spielhalle an der Hochstraße überfallen worden. Laut Mitteilung der Polizei passierte die Tat gegen 6.10 Uhr. Es wird nun nach zwei unbekannten Männern gefahndet.

So hat sich der Überfall abgespielt: Die Täter betraten die Spielhalle und bedrohten eine Angestellte mit einer schwarzen Schusswaffe. Sie forderten die Frau auf, ihnen den Tresor zu öffnen. Der eine der beiden Männer nahm das Geld aus dem Tresor, sein Komplize griff in die Kasse, nahm das Geld an sich. Dann steckten die Männer die Beute in einen weißen Stoffbeutel, den sie dabei hatten, und ergriffen anschließend die Flucht in Richtung Innenstadt.

Es gibt eine Beschreibung der beiden Unbekannten. Sie sind kräftig gebaut und etwa 1,85 m groß. Die Täter waren komplett schwarz gekleidet und mit dunklen Schals maskiert. Die Polizei leitete umgehend nach der Tat eine Fahndung ein. Die verlief allerdings erfolglos. Wer Hinweise zu dem Überfall geben kann, oder eventuell etwas Verdächtiges beobachtet hat, der wird gebeten sich unter der Rufnummer 0800-2361 111 mit der Polizei Recklinghausen in Verbindung zu setzen.

