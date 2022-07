Die Polizei fahndet in Gladbeck nach einem Mann, der Samstagabend im Stadtteil Butendorf einen Kiosk überfallen hat.

Fahndung Überfall auf Kiosk in Gladbeck: Täter flüchtet mit Beute

Gladbeck. Ein Unbekannter hat Samstagabend einen Mitarbeiter in einem Kiosk mit dem Messer bedroht. Der Überfall passierte im Stadtteil Gladbeck-Butendorf.

Ein Mann hat am Samstagabend einen Kiosk/Getränkemarkt an der Horster Straße in Gladbeck-Butendorf überfallen. Laut Polizei passierte die Tat gegen 19.40 Uhr.

Der unbekannte Täter drohte dem Angestellten im Markt mit einem Messer und verlangte das Geld aus der Kasse. Der Täter nah das Geld dann selber aus der Kassenschublade und flüchtete anschließend mit seiner Beute in Richtung Lukasstraße. Der Mitarbeiter des Marktes blieb unverletzt.

Es gibt eine Beschreibung des Räubers: Er ist ungefähr 18 bis 21 Jahre alt und von normaler Statur. Bekleidet war der unbekannte Täter am Samstagabend mit einem schwarzen Oberteil, einer schwarzen Schirmmütze und einer Tarnhose in den Farben Grün, Beige und Braun. Er trug einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz.

Die Polizei bittet Zeugen der Tat, oder Personen, die Angaben zum Täter machen können, sich zu melden. Hinweise nimmt das zuständige Kommissariat unter 0800 2361 111 entgegen.

