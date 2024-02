Überblick: Hier wird‘s richtig jeck in Gladbeck

Gladbeck Was ist an Karneval los in Gladbeck? Ein Überblick über närrische Sitzungen, Schubkarren-Umzug und mehr.

Das Narrenvolk in Gladbeck sitzt wie auf heißen Kohlen. Wann übernehmen sie das Regiment in der Stadt? Wo regnet es Kamelle? Was sind Glanzlichter in der fünften Jahreszeit. Hier ein Überblick über die jecken Aktivitäten.

Das diesjährige Sessionsmotto lautet: „Karneval außer Rand und Band – Gladbeck ist in Narrenhand“. Der Karnevalsclub (KC) Wittringer Ritter überlässt zunächst einmal dem Nachwuchs die Bühne – und zwar eine riesengroße. In der Mathias-Jakobs-Stadthalle an der Friedrichstraße 53. Dort steigt am Sonntag, 4. Februar, die Kindersitzung mit allem Pipapo: mit Kostümen, Musik, Tombola und Matze, dem Bauchredner. Das Kinderprinzenpaar der Stadt Datteln gibt sich ebenfalls die Ehre.

Die erwachsenen Jecken haben an Altweiber (8. Februar) ihren großen Auftritt beim Straßenkarneval. Genauer gesagt: Närrischer Einsatz mit vollem Körpereinsatz ist beim Rathaussturm gefragt.

Wittringer Ritter und das frohgemute Volk versammeln sich um 10 Uhr am Oberhof, dann geht‘s über die Hochstraße und Horster Straße zum Rathaus. Pünktlich zur magischen, karnevalistischen Zeit – 11.11 Uhr – nehmen Prinzessin Andrea I. und Co. den städtischen Schlüssel ins Visier. Klar, dass Bürgermeisterin Bettina Weist sich mit allen Mitteln zur Wehr setzen will, um das symbolträchtige, gute Stück zu verteidigen. Ein wahres Spektakel dürfte sich wieder einmal vor dem Rathaus abspielen. Das kennen eingefleischte Fans von Narrenkappe, Schunkeln und Bützen ja aus der Vergangenheit.

Wer lieber bei all der ausgelassenen Gaudi ein Dach überm Kopf hat, dem sei die Galasitzung am 10. Februar ans Narrenherz gelegt. Die Fete steigt ab 19.11 Uhr in der Stadthalle.

Einen Rosenmontagszug hat Gladbeck nicht – dafür aber die Parade der Schubkarren KG am Tulpensonntag (11. Februar). Der fidele Zoch lässt sich getrost als Happening bezeichnen. Denn die närrische Familie in Gladbeck zuckelt – witzig, originell und kunterbunt ausstaffiert – über die Rosenhügeler Straßen, bejubelt von Zaungästen. Ein kleiner Schlenker auf Gelsenkirchener Boden gehört mit zum Plan.

Der mittlerweile 34. Durchgang beginnt um 13.30 Uhr auf dem Schulhof der Südparkschule an der Münsterländer Straße. Von dort aus nimmt der Schubkarren-Umzug folgende Route: Münsterländer Straße, Vehrenbergstraße, Otto-Hue-Straße, Lützenkampstraße, Querschlag weiter auf Gelsenkirchener Stadtgebiet, über die Straßen Finefrau und Blindschacht.

Dann bewegen sich Prinzessin und Krümelmonster, Cowboy, Fantasiegestalten und viele, viele mehr wieder auf Gladbecker Boden. Die Strecke verläuft über: August-Brust-Straße, Büskenweg, Taunusstraße, Eifeler Straße und Sauerländer Straße. Weiter geht‘s über den die Münsterländer Straße, „Im Dahl“, „Auf’m Kley“ sowie Hügel-, Hunsrückstraße und Horster Straße zum Kortenkamp. Dort soll das Narrenvolk samt Schubkarren und Karren gegen 16 Uhr eintreffen.

Die Stadtverwaltung Gladbeck bleibt an Rosenmontag ab mittags geschlossen

Übrigens: Die Stadtverwaltung bleibt am Rosenmontag (12. Februar) ab mittags dicht. An diesem Tag sind die städtischen Dienststellen ab 12 Uhr geschlossen. Die Schwimmzeit im Hallenbad endet um 11.30 Uhr; Kassenschluss ist an diesem Tag um 11 Uhr. Die Stadtverwaltung kündigt an: „Wie auch in der Vergangenheit wird die Müllabfuhr planmäßig durchgeführt und – sofern erforderlich – auch der Winterdienst durch den Zentralen Betriebshof sichergestellt.“ Der Wertstoffhof und die Verwaltung des Zentralen Betriebshofes Gladbecks (ZBG) sind allerdings ebenfalls nur bis 12 Uhr geöffnet.

