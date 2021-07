Über 300 Kinder und Jugendliche im Impfzentrum geimpft

Bereits um 14 Uhr bildete sich vor dem Impfzentrum am Mittwoch eine Warteschlange.

Gladbeck. Impfzentren dürfen nun auch Kinder ab zwölf Jahre gegen Corona impfen. 307 Kinder und Jugendliche kamen Mittwoch nach Recklinghausen.

307 junge Menschen sind am Mittwoch im Impfzentrum des Kreises Recklinghausen gegen das Coronavirus immunisiert worden. Diese Bilanz zieht die Kreisverwaltung am Donnerstag. Erstmals war es möglich, dass Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren geimpft werden konnten. Und der Andrang war größer als gedacht.

Der Ablauf soll ab Samstag in manchen Bereichen angepasst werden. „Die Stationen bleiben dieselben, es soll nur alles ein bisschen schneller gehen“, sagt Peter Wernitz, organisatorischer Leiter des Impfzentrums. „Vor allem die Anmeldung vorne und der Bereich der Aufklärung haben sich als Nadelöhre herausgestellt. Dort werden wir noch einmal nachbessern.“

Die nächste Möglichkeit, Kinder und Jugendliche zwischen zwölf und 15 Jahren impfen zu lassen, besteht am Samstag von 14 bis 18.30 Uhr. Die Zeitfenster am Mittwoch- und Samstagnachmittag für junge Menschen sind notwendig, da diese speziell durch Kinder- und Jugendärzte aufgeklärt werden, so der Kreis weiter.

