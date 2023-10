Über 250 Besucher beim „Tag der Braucker Verbände“

Viele Vereine aus Gladbeck kamen am „Tag der Braucker Verbände“ zusammen, so auch Carina Krönin und Sandra Jaeger von der Tierhilfe sowie Wilhelm Walter vom DRK.

Gladbeck. Am Tag der Deutschen Einheit kamen in Brauck zahlreiche Interessierte zusammen, um mehr über die Vereinsarbeit im Stadtteil zu erfahren.

Wolkiges, teilweise auch regnerisches Wetter konnte zahlreiche Besucher nicht davon abhalten, beim „Tag der Braucker Verbände“ vorbeizuschauen und sich an vielen verschiedenen Ständen über die Arbeit der Vereine in Gladbeck zu informieren. Etwa 250 Interessierte sowie über 20 Vereine waren am Tag der Deutschen Einheit vor Ort, der Aktionstag fand zum ersten Mal nach fünfjähriger Pause wieder statt. Veranstaltet wurde dieser unter anderem vom IGBCE, von der AWO und der SPD im Süden. Durch ein vielfältiges Programm, einen Eiswagen für die Kinder und weitere Essens- und Freizeitangebote war die Stimmung der Besucher sehr positiv.

Nach fünfjähriger Pause wurde „Tag der Braucker Verbände“ wieder fortgeführt

„Der Stillstand von fünf Jahren hat uns dazu bewogen, das Verbands- und Vereinsleben wieder zu aktivieren“, erzählt Organisator Andreas Schwarz. Gemeinsam mit Hassan Sahin habe er im Vorfeld eine Liste mit allen in Brauck vertretenen Vereinen erstellt und viele Gespräche geführt, um herauszufinden, ob Interesse an einem „Tag der Verbände“ bestehe. Schon in der Vergangenheit fand der Aktionstag immer am Tag der Deutschen Einheit statt, in diesem Jahr sei es dann endlich wieder Zeit für eine Fortführung gewesen. Sahin verdeutlicht: „Brauck ist schon immer von Vielfalt geprägt, diese spiegelt sich auch in den Vereinen und Verbänden wider. In ganz Gladbeck leben 110 Nationen miteinander zusammen, das wollen wir heute wertschätzen.“

Mit den Festivitäten sollte gezeigt werden, wie viel Vereinsarbeit in Brauck geleistet wird und die einzelnen Vereine sichtbarer gemacht werden. Die Veranstaltung nutzen vielen Besuchern dazu, aufeinander zuzugehen und ins Gespräch zu kommen. Schwarz und Sahins Ziel – Vorurteile abzubauen und Berührungsängste zu nehmen – wurde demnach voll und ganz erreicht. Ein besonderes Dankeschön gelte dem DRK und Wilhelm Walter für die viele Hilfe und das Engagement.

Bürgermeisterin Weist: „Gladbeck ist nicht an der Autobahnbrücke zu Ende“

Auch Bürgermeisterin Bettina Weist war vor Ort und gab einen Sachstandsbericht zum Sportpark Mottbruch, dabei verdeutlichte sie, dass dieser von allen genutzt werden könne. Zudem sei der Sportpark nicht nur ein Zeichen der Bewegung, sondern auch der Gesundheitsförderung und Integration. Im Hinblick auf die Gladbecker Vereinsarbeit, die an diesem Tag im Vordergrund stand, betonte Weist: „Wir benötigen das Ehrenamt, um dem Stadtteil Leben einzuhauchen. Gladbeck ist nicht an der Autobahnbrücke zu Ende.“

Bürgermeisterin Bettina Weist (rechts) betonte am Aktionstag in Brauck unter anderem, wie wichtig ehrenamtliche Arbeit für Gladbeck sei. Foto: Christoph Wojtyczka / FUNKE Foto Services

Seitens der Vereine und Verbände waren unter anderem die Tierhilfe, das DRK und die AWO vertreten. Der Kleingartenverein „Im Linnerott“ wurde von der Ersten Vorsitzenden Heike März und Jacqueline Kierdorf vorgestellt. Beide erklärten, dass die Nachfrage nach Kleingärten sowohl in Gladbeck als auch in der Umgebung sehr gestiegen sei. Kierdorf führte aus: „Gärtnern ist zum Trend geworden, viele Menschen möchten heute einen Naturgarten haben und den Kindern zeigen, woher Gemüse kommt.“ Da es nach dem Sommerfest in diesem Jahr im Vereinshaus gebrannt hatte, wurde dieses vor Kurzem mit Hilfe vieler Freiwilliger abgerissen. Bis das neue Vereinshaus stehe, gebe es noch eine ganze Menge Arbeit.

Kleingartenverein berichtet von gestiegenem Interesse am Gärtnern

Neben den Vereinen war auch das internationale Mädchenzentrum mit einem Stand vorzufinden. Grünen-Politikerin Simone Steffens verdeutlichte, dass das Mädchenzentrum, welches sich seit 2016 in Brauck befindet, im Stadtteil sehr wichtig sei. Das Zentrum bietet außerschulische Bildungs- und Freizeitangebote an, mit dem Ziel, Frauen zu stärken. Zudem engagiert sich das Mädchenzentrum in der Anti-Rassismus-Arbeit. Die Kinderbuchautorin Heike Becker klärte daneben darüber auf, wie sie mit ihren Geschichten Kinder bewegen und sensibilisieren möchte.

Der Taekwondo-Verein Gladbeck führte unter der Leitung von Trainer Ünal Öztürk am „Tag der Braucker Verbände“ einige Übungen vor. Foto: Christoph Wojtyczka / FUNKE Foto Services

Zum Programm des „Tags der Braucker Vereine“ gehörte zudem eine Taekwondo-Vorführung unter der Leitung des Trainers Ünal Öztürk. Dieser ist seit sieben Jahren Landestrainer und arbeitet im Taekwondo-Verein in Brauck, welcher auch Landesleistungsstützpunkt ist. Sportler aus ganz Nordrhein-Westfalen trainieren im Verein. In dem Verein gibt es viele erfolgreiche Sportler, das hochgesteckte Ziel des Vereines sind die Olympischen Spiele im kommenden Jahr. Auch der Gladbecker Federball Club war vor Ort, dessen Mannschaft seit der diesjährigen Saison zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in der Zweiten Bundesliga Nord spielt.

