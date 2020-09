U16-Wahlen: Jugend in Gladbeck favorisiert die SPD

Gladbeck. 279 Mädchen und Jungen machten in Gladbeck bei der Abstimmung vor der Kommunalwahl mit und wählten symbolisch ihren Stadtrat. Die SPD liegt vorn.

Die landesweiten Wahlen der Kinder und Jugendlichen im Vorfeld der Kommunalwahl am Sonntag erreichte, trotz erschwerter Bedingungen durch Corona, eine Beteiligung von 20.000 Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahre.

Auch in Gladbeck wurde in der vergangenen Woche in mehreren Wahllokalen und an den weiterführenden Schulen gewählt. Jetzt stehen die Ergebnisse fest: 279 Gladbecker Mädchen und Jungen folgten dem Wahlaufruf und stimmten über des Stadtrates ab. In Gladbeck siegte die SPD mit 46,2 Prozent. Mit deutlichem Abstand folgten die Grünen mit 22,9 Prozent und die CDU mit 17,6 Prozent. Schwach schnitten BiG (3,2 Prozent), ABI (2,9 Prozent), LINKE (2,5 Prozent), FDP (1,8 Prozent) und AfD (1,8 Prozent) ab.

Landesweit lagen die Grünen, gefolgt von der CDU, vorne

Landesweit lagen die Grünen mit 27,4 Prozent der Stimmen vorne, gefolgt von der CDU mit 24,1 Prozent und der SPD mit 23,1 Prozent. Die FDP kam auf 6,3 Prozent, kommunale Wählergemeinschaften erreichten 6,2 Prozent, 4,7 Prozent wählten die Linke und 2,1 Prozent die AfD.

„Dieses Ergebnis für NRW widerlegt die Befürchtungen, dass junge Menschen eher extreme Parteien wählen“, erklärt Max Pilger, Vorsitzender des Landesjugendrings. Der Landesjugendring sieht sich in seiner Forderung bestärkt, das Wahlalter auf 14 Jahre abzusenken.