Typisierung: DRK Gladbeck sucht Spender für krebskranken Max

Gladbeck. Der an Leukämie erkrankte Max aus Gladbeck braucht dringend eine Stammzellenspende. Daher laufen Typisierungsaktionen für den Sechsjährigen.

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Gladbeck und die Westdeutsche Spenderzentrale (WEZE) suchen weiter nach einem Spender für den sechsjährigen Max. Der Gladbecker Junge ist an Leukämie erkrankt und braucht dringend eine Stammzellenspende. Bisher haben sich 1600 Menschen, die Max helfen wollen, typisieren lassen. Und die DRK-Aktionen gehen weiter.

Rund um die Uhr an sieben Tage in der Woche können sich Spender im Zentrum des Roten Kreuzes in Gladbeck an der Europastraße 26 typisieren lassen. Weitere Termine: Mittwoch, 29. März, mobile Tafelausgabestelle auf dem Marktplatz in der Innenstadt, 14 bis 16 Uhr; Donnerstag, 30. März, mobile Tafelausgabestelle Marktplatz in Zweckel an der Tunnelstraße, 14 bis 16 Uhr.

Lesen Sie auch:

Es läuft zudem eine Sonderaktion mit der Wilhelmschule während eines Zirkusprojektes. Termine: am Zirkuszelt Johowstraße, Donnerstag, 30. März, 16 bis 18 Uhr; Freitag, 31. März, 16 bis 18 Uhr; Samstag, 1. April, 9.30 bis 11 Uhr und 13 bis 15 Uhr.

+++ Folgen Sie der WAZ Gladbeck auch auf Facebook+++

Auch der DRK-Stadtverband Oer-Erckenschwick unterstützt die Typisierungsaktion – und zwar am Freitag, 31. März, 15 bis 19 Uhr beim Blutspendetermin im DRK-Haus, Agnesstraße 5, von 15 Uhr bis 19 Uhr. Wilhelm Walter, Vorsitzender des Roten Kreuzes in Gladbeck und Kreisrotkreuzleiter: „Ein großer Dank geht an die Spender, die schon zur Typisierung gekommen sind und uns damit uns bei der Suche unterstützt haben.“

Weitere Berichte und Meldungen aus Gladbeck lesen Sie hier.

Täglich wissen, was in Gladbeck passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gladbeck-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck