TV-Sternchen kommen zu Gladbecks Tierschutzgala

Am Kotten Nie findet am 28. Oktober eine Gala zugunsten des Tierschutzes statt. Mit dabei: Mehrere TV-Sternchen.

Eine Gala zugunsten des Tierschutzes: Die bereits im Juli vom Tierschutzverein Gladbeck für Ende Oktober angekündigte „Tierschutzgala 23“ nimmt konkrete Formen an. Am 28. Oktober steigt das Event am Kotten Nie, Bülser Straße 157, zwischen 11 und 22 Uhr. Jetzt gibt es nähere Infos zum Ablauf und zu den teils prominenten Gästen, die unter anderem aus RTL-Soaps bekannt sind.

Bei Gladbecks Tierschutzgala gibt es Musik, Essen – und Tattoos

Wie Tanja Zimmer vom Tierschutzverein ankündigt, wird es zahlreiche Infostände von Tierschutzorganisationen aus der Umgebung geben – unter anderem „Tierische Herzen e.V.“, „Soko Streuner e.V.“, „Schildkrötenfreunde Horst 95 e.V.“ und „Hühnerrettung NRW e.V.“. Angeboten werden vegetarische Speisen vom Grill sowie Softdrinks und alkoholische Getränke. Musikalisch begleitet wird die Veranstaltung zwischen 12 und 16 Uhr von „The Moonlights“, von 18 bis 22 Uhr findet dann eine Schlagerparty mit Gästen wie Annemie Herren (der Schwester des verstorbenen Willi Herren), Frank Hill, Caesar & Sänger sowie Salvatore Cutti statt.

Ein besonderes Highlight sind Tattoos, die sich Besucher für den guten Zweck stechen lassen können – und zwar nicht von irgendjemandem, sondern von Tattoo Artist Dirk Deimel, der unter anderem aus der RTL-Soap „Alles was zählt“ bekannt ist. Auch Chris vom Tattoostudio „Revolt Tattoo“ reist extra aus Halver an.

Für Kinder gibt es ein buntes Programm: Unter anderem soll es einen Stand aufgebaut werden, an dem Flechtfrisuren mit bunten Strähnen angeboten. Auch Kinderschminken und eine Clownin sind eingeplant.

