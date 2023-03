Bühne frei für das Theaterstück „Das perfekte Geheimnis“ mit Saskia Valencia in der Gladbecker Mathias-Jakobs-Stadthalle.

Theaterstück TV-Star Saskia Valencia lüftet in Gladbeck ein Geheimnis

Gladbeck. TV-Star Saskia Valencia gastiert mit dem Stück „Das perfekte Geheimnis“ in der Gladbecker Stadthalle. Karten gibt’s ab sofort im Vorverkauf.

Nach dem Film „Das perfekte Geheimnis“ kommt nun, mit TV-Star Saskia Valencia in der Hauptrolle, das Theaterstück zum Streifen in die Mathias-Jakobs-StadthalleGladbeck. Auf der Bühne spielen am Dienstag, 18. April, sieben Freunde – drei Paare und ein Single – beim gemeinsamen Abendessen ein gefährliches Spiel. Beginn: 20 Uhr.

Jede Nachricht, die im Laufe des Abends auf den sieben Handys ankommt, wird laut vorgelesen, Bilder und Filmchen bekommen alle zu sehen. Sehr schnell zeigt sich: Jonglieren mit entsicherten Handgranaten wäre auch nicht gefährlicher, denn jede und jeder hat nicht nur ein öffentliches und ein privates Leben, sondern auch ein geheimes.

Paolo Geneveses Kinohit gewann im Jahre 2020 den Deutschen Filmpreis in der Kategorie „Besucherstärkster Film“ und zählte zu den Überraschungserfolgen des Jahres. Mit Saskia Valencia, bekannt unter anderem als Journalistin Saskia Rother aus „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ und aus den Serien „Kommissar Rex“, „Rote Rosen“ sowie „Sturm der Liebe“, kommt ein Bühnenprofi nach Gladbeck. Zusammen mit Lara Joy Körner, Armin H. Köstler, Sven Schöcker und Johanna Bogner werden Enthüllungen, Abgründe und tiefe Verletzungen offenbart.

Die Eintrittspreise sind nach Sitzkategorien gestaffelt: 25 / 23 / 21 Euro (zzgl. Gebühren). Tickets und Infos gibt es an der Kasse der Mathias-Jakobs-Stadthalle, Friedrichstraße 53. Öffnungszeiten: montags bis donnerstags von 10 bis 13 Uhr. Kontakt: 0 20 43/99 26 82, mjs-kasse@stadt-gladbeck.de Außerhalb der Öffnungszeiten können Karten auf www.westticket.de erworben werden.

