TÜV-Prüfstelle mit erfreulichem Ergebnis für Gladbeck

Gladbeck. Sachverständige des TÜV haben Fahrzeuge in Gladbeck auf „Herz und Handbremse“ geprüft. Das ist das Ergebnis der Untersuchungen.

Gut zu wissen: Kein in der Gladbecker TÜV-Station untersuchtes Fahrzeug musste als völlig verkehrsunsicher stillgelegt werden. Die jetzt veröffentlichte Statistik zur Hauptuntersuchung der Kfz-Gutachter zeigt aber auch deutlich festgestellte Mängel auf.

Insgesamt 69,6 Prozent aller Autos, die im vergangenen Jahr an der TÜV Nord-Station in Gladbeck von den Sachverständigen vor Ort auf Herz und Handbremse gecheckt wurden, hatten überhaupt keine Mängel. Das ist ein durchaus erfreuliches Ergebnis. Zusätzlich fanden die TÜV-Sachverständigen bei 20,7 Prozent nur geringe Mängel, sodass 90,2 Prozent sofort eine TÜV-Plakette mit zwei Jahren Gültigkeit bekamen. Bedenkenswert ist aber auch die andere Seite der (TÜV-) Plakette: Bei immerhin 9,8 Prozent der Fahrzeuge wurden erhebliche und gefährliche Mängel festgestellt. Sie mussten umgehend repariert werden, bevor nach einer Nachprüfung die begehrte Plakette auf das hintere Kennzeichen geklebt werden konnte. Als völlig verkehrsunsicher wurde kein Auto eingestuft.

Die vorgestellten Autos sind im Schnitt gut zehn Jahre alt

Zwei weitere Zahlen aus dieser Statistik: Der durchschnittliche Pkw, der hier geprüft wurde, war 10,8 Jahre alt und hatte mehr als 114.000 Kilometer auf dem Tacho. TÜV-weit sinkt die Zahl der Fahrzeuge mit erheblichen Mängeln. Der insgesamt positive Trend ist in den Augen der TÜV-Sachverständigen Beleg für die Wirksamkeit der unabhängigen und neutralen Hauptuntersuchung. Dadurch werden die Autofahrer aufgefordert, sich um den guten technischen Zustand ihres Fahrzeugs zu kümmern – zum Nutzen für die Sicherheit auf unseren Straßen.

Dass die Beleuchtungsanlage mitunter stiefmütterlich behandelt wird, zeigt auch die Verteilung der Mängelgruppen. Hier liegt „Licht, Elektrik“ in der Statistik wieder weit vorne. Und das, obwohl zumindest die Kontrolle der Beleuchtungsanlage in der Regel relativ einfach zu bewerkstelligen ist. Allerdings ist die Quote der erheblichen Mängel in diesem Bereich erneut gesunken. Insgesamt ergibt sich in der TÜV-Statistik als Reihenfolge für die am häufigsten auftretenden Mängelgruppen „Licht, Elektrik“, „Achsen, Räder, Reifen“, Umweltbelastung“ und „Bremse“.

Je älter die Fahrzeuge, desto größer die Mängel

Der TÜV empfiehlt: Rechtzeitig auf das Alter der Plakette am Auto-Kennzeichen zu achten und den Untersuchungstermin nicht zu lange zu verpassen (Archivbild). Foto: NN / WAZ Gladbeck

Nachvollziehbar ist, je älter die Fahrzeuge bei ihrem TÜV-Terminsind, desto höher ist die Zahl derjenigen, die im ersten Anlauf keine Plakette bekommen. Die aktuellen TÜV-Zahlen belegen: Bei der ersten HU im Alter von drei Jahren finden sich bei 5,1 Prozent der Autos erhebliche Mängel. Im Alter von fünf Jahren sind es schon 9,0 Prozent und so geht es weiter bis zu den Elfjährigen, von denen 27,1 Prozent zur Reparatur in die Werkstatt müssen. Die durchschnittliche Laufleistung, die neben dem Alter auch als Grund für den Verschleiß und somit für Mängel anzusehen ist, liegt jetzt bei den Dreijährigen bei 45,179 Kilometern und bei den Elfjährigen bei 130.304 Kilometern auf dem Tacho. Das ist weniger als im Vorjahr (48.487 und 131.696).

Wichtig: Wer noch mit einer gelben Plakette für 2021 unterwegs ist, sollte sich bald einen Termin bei seinem TÜV geben lassen. Mit dem bevorstehenden Jahreswechsel ändert sich die Farbe der ‚fälligen‘ Plaketten von Gelb auf Braun und so ist zum Beispiel für Ordnungshüter schon farblich erkennbar, dass der TÜV-Termin überzogen wurde. Dann ist nach mehr als zwei Monaten ein Verwarnungsgeld fällig und ab dem 8. Monat kommt noch ein Punkt in Flensburg hinzu.

Bestnoten für einen SUV von Mercedes

Als das Auto mit den geringsten Mängeln im gesamten TÜV-Report 2022 wird der Mercedes GLC gelistet, der damit auch als SUV-Klassensieger glänzt. Ihm folgt die Mercedes B-Klasse, die somit als Sieger der Vans gekürt wird. Auch in der Kompakt- und der Mittelklasse räumt Mercedes ab. A-Klasse und C-Klasse sind top. Bei den Kleinwagen und den Minis siegen schließlich der Audi A 1 und der Opel Karl. Auf den unteren Plätzen im Ranking finden sich je nach Alter Dacia Logan und Duster, Renault Kangoo, Fiat Punto und Panda aber als 4-5jährige auch der VW Sharan und der BMW 5er/6er.

